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В Госдуме предложили не взимать исполнительный сбор с социальных выплат

Речь идет о доплатах к пенсиям, субсидиях, пособиях инвалидам и других выплатах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единая Россия", включающая главу думских единороссов Сергея Неверова, во вторник внесла в Госдуму законопроект, которым вводится запрет взимать исполнительный сбор с выплат социального характера. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты.

По действующим нормам, если должник не выполняет предписания приставов, то в отношении него назначается принудительное взыскание. Это также влечет за собой дополнительную санкцию в виде исполнительного сбора.

Согласно тексту, такой сбор запрещается взыскивать с социальных доплат к пенсиям, субсидий, выплат инвалидам, с пенсий по старости и инвалидности, военных пенсий и срочных пенсионных выплат. При этом данная норма не распространяется на административные, судебные штрафы, а также задолженности, образовавшиеся в связи с неоплатой жилищно-коммунальных услуг.

Помимо этого, авторы предлагают уточнить: если должник урегулировал спор путем заключения мирного соглашения, то в таком случае он освобождается от исполнительно сбора. Депутаты напоминают, что, согласно позиции Конституционного суда, данный сбор "представляет собой меру штрафного характера", а не является "обязанностью возмещения расходов по совершению исполнительных действий". Таким образом, убеждены они, если должник пошел на заключение мирного договора, который позволил прекратить исполнительное производство, то это не может караться штрафом.

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