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Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Он составил 2,82 лари за $1
Описание
© REUTERS/David Mdzinarishvili

ТБИЛИСИ, 25 июня. /ТАСС/. Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1. Это минимум за всю историю существования грузинских денег. Информация об обменном курсе опубликована на сайте регулятора.

Лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68-2,70 за $1. Несколько дней назад он стал обесцениваться и ко вторнику достиг отметки 2,82. Курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает 2,86.

По данным Нацбанка Грузии, национальная валюта еще никогда не опускалась до такой низкой отметки. Что стало причиной резкого обесценивания лари, неизвестно. Официальных комментариев власти пока не делали.

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