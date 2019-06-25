Матвиенко: проект о господдержке инвесторов в Арктике должен быть внесен в Думу до 1 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Законопроект о специальных мерах государственной поддержки для инвесторов в Арктической зоне должен быть внесен в Госдуму до 1 июля. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"До 1 июля в Государственную думу должен быть внесен законопроект, устанавливающий специальные меры государственной поддержки для инвесторов в Арктической зоне", - сказала Матвиенко на встрече сенаторов с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым в формате открытого диалога.

Она также обратила внимание, что до сих пор нет базового закона о развитии Арктической зоны. "Мы об этом говорили во время посещения Сабетты [выездное совещание Совета палаты прошло в поселке Сабетта на Ямале в апреле этого года]. Но теперь, когда в правительстве появилось конкретное ведомство, ответственное за реализацию государственной политики в Арктике, мы надеемся, что такой закон все-таки появится. Тем более что наработки, сделанные в том числе в Совете Федерации, уже достаточно серьезные", - отметила спикер Совфеда.