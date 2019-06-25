В Госдуму внесен законопроект, освобождающий от НДФЛ доходы по счетам в драгметаллах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации во главе с Евгением Бушминым внесла в Госдуму законопроект, освобождающий от НДФЛ доходы физических лиц, получаемые по обезличенным металлическим счетам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Доходы по обезличенным металлическим счетам складываются из двух компонентов: процентов, начисляемых на обезличенные металлические счета, и разницы между ценой покупки и ценой продажи драгоценных металлов, размещаемых на таких счетах. В настоящее время доходы граждан по обезличенным металлическим счетам подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13% с применением имущественного налогового вычета или уменьшением налогооблагаемого дохода на сумму фактически произведенных расходов на приобретение драгметаллов.

Такой порядок налогообложения применяется, если имущество находилось в собственности налогоплательщика менее трех лет. Доходы от продажи имущества, которое находилось в собственности налогоплательщика три года и более, освобождаются от налогообложения. Таким образом, для полного освобождения от налогообложения доходов от реализации драгоценных металлов минимальный срок, на который должен быть открыт обезличенный металлических счет, должен составлять три года и более. При этом проценты, начисленные по такому счету, подлежат налогообложению в любом случае.

По состоянию на начало 2019 года, общий объем средств во вкладах населения составляет 22 трлн 348 млрд рублей в национальной валюте и 6 трлн 229 млрд рублей в иностранной валюте и драгоценных металлах. По экспертным оценкам, в настоящее время объем средств граждан на обезличенных металлических счетах оценивается на уровне 100-150 млрд рублей, то есть составляет лишь 1,6-2,4% от общей величины вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах. Такие данные приводят авторы законопроекта.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить привлекательность обезличенных металлических счетов для граждан и будут способствовать реализации их потенциала как средства сбережения и инструмента инвестирования", - говорится в пояснительной записке.