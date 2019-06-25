Матвиенко призвала выстроить эффективную систему транспортной доступности регионов ДФО

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики активнее решать вопросы транспортной доступности и обеспечения доступности цен на авиаперевозки на Дальнем Востоке.

"В приоритетном порядке нужно найти решения проблем, особо волнующих проживающих там граждан. Первая проблема касается транспортной доступности и высоких цен на авиаперевозки, в том числе и на внутрирегиональные. Буквально каждый год сенаторы из дальневосточных регионов говорят о нехватке авиабилетов", - сказала Матвиенко на встрече сенаторов с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым в формате "открытого диалога".

По ее мнению, нерешенность этих вопросов "разрывает единое пространство страны". "Нельзя, чтобы люди чувствовали себя запертыми в регионе, не могли слетать на море, не могли слетать в Петербург, в Москву, показать детям и другие наши города", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что пока эти вопросы удается решать корректировкой бюджета и субсидированием перевозок. "Но все-таки правильнее было бы построить основательную эффективную систему транспортной доступности всех дальневосточных регионов. И Минвостокразвития должно играть в этом процессе, что называется, первую скрипку", - подчеркнула Матвиенко.