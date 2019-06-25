Власти Москвы оплатят 50 компаниям премиальный доступ к торговой площадке Europages

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Экспортеры из Москвы получат в 2019 году 50 бесплатных премиальных аккаунтов для торговли на одной из крупнейших мировых площадок Europages, сообщил во вторник ТАСС руководитель Московского экспортного центра (МЭЦ) Кирилл Ильичев.

"В этом году мы вводим новый продукт с одной из крупнейших площадок в мире. В первую очередь она работает со странами Европы и арабского мира, это Europages. Мы планируем выдать до конца года 50 премиальных аккаунтов", - сказал Ильичев.

Премиальный аккаунт стоит более €1,5 тыс., он открывает для поставщиков расширенные возможности для продвижения товаров. В частности, продукция будет отображаться в результате поиска в Google и других поисковиков, пояснил Ильичев.

Московские компании, которые получат бесплатные аккаунты на Europages, выберет экспертная комиссия при МЭЦ. Если программа будет успешной, то она может быть продлена на следующие годы и расширена, отметил Ильичев.

В 2018 и 2019 годах МЭЦ приобрел для московских предпринимателей по 100 золотых аккаунтов для работы на китайской торговой площадке Alibaba. Также в этом году МЭЦ планирует предоставить 50 бесплатных консультаций экспортерам по работе с американской торговой площадкой eBay.