Чешский Unipetrol возобновляет получение нефти по нефтепроводу "Дружба"

ПРАГА, 25 июня. /ТАСС/. Чешский нефтехимических холдинг Unipetrol, в собственности которого находится предприятие по переработке российской нефти в городе Литвинов (Западная Чехия), возобновит во вторник получение предназначенной для него российской нефти, поступающей в республику по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил журналистам председатель национального Управления госрезервов Чехии Павел Швагр.

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решили проблему?

"Новые анализы поступающей [в Чехию] российской нефти подтвердили ее соответствие требуемым стандартам, - отметил он. - Причину чрезмерного загрязнения сырья органическими хлоридами установить не удалось".

Unipetrol вновь начнет получать прокачиваемую по нефтепроводу "Дружба" нефть "во вторник во второй половине дня". Нефтехимический холдинг, как подчеркнул Швагр, постоянно проводит анализы российской нефти, поступающей в Чехию. "Происходит очень жесткий контроль", - сказал он.

Ранее глава Управления госрезервов сообщил, что Unipetrol в понедельник отказался от получения нефти. Она, по его словам, была загрязнена органическими хлоридами.

В чешских нефтехранилищах накоплены объемы нефти, которые в случае возникновения кризисных ситуаций с поставками из России позволят обеспечить функционирование национальной экономики в течение двух месяцев. До конца текущего года резервы должны возрасти в полтора раза.

В конце апреля российская нефть, поставляемая по нефтепроводу "Дружба" в Европу, оказалась загрязнена органическими хлоридами. Транзит был приостановлен.