Кабмин расширил перечень получающих 25%-ную надбавку к пенсии сельхозработников

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство расширило перечень работников сельского хозяйства, получающих 25%-ную надбавку к фиксированной части пенсии, сообщила во вторник пресс-служба Минтруда.

"Постановлением правительства России от 25 июня 2019 года №805 утверждена новая редакция списка профессий и должностей. Новая редакция включает в себя ряд профессий растениеводства, животноводства, рыбоводства, которые ранее в список не входили", - говорится в сообщении.

17 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть список получателей этой надбавки работникам сельского хозяйства. По данным Минтруда, список расширен такими категориями, как "рабочие всех наименований", индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства, заведующие складскими помещениями, лица, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования, а также с охраной производственных объектов сельского хозяйства.

"Список скорректирован с учетом сложившейся за полгода правоприменительной практики и обращений граждан. С целью соблюдения пенсионных прав граждан новые нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года", - цитирует пресс-служба министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

По состоянию на 17 июня 2019 года территориальные органы Пенсионного фонда России выплачивают надбавку 922 989 гражданам. Размер повышения фиксированной выплаты составляет 1,3-1,4 тыс. рублей, добавили в Минтруде.