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Mitsubishi разработала автономную систему электроснабжения с применением солнечной энергии

Станция состоит из солнечной батареи мощность 300 кВт, аккумулятора и дополнительного газового генератора

ТАСС, 25 июня. Японская компания Mitsubishi разработала автономную систему электроснабжения Triple Hybrid, которая работает на энергии из нескольких источников, включая солнечные батареи. Об этом сообщается на сайте компании.

Основное преимущество системы - ее способность компенсировать нестабильную выработку возобновляемой энергии путем объединения трех компонентов. Гибридная электростанция состоит из солнечной батареи мощностью 300 кВт, аккумулятора и дополнительного газового генератора.

Все источники энергии объединены единой системой управления электроснабжением, позволяющей оптимизировать работу каждого из компонентов и компенсировать дисбаланс нагрузки или внезапных изменений в сети, возникающих при параллельной работе нескольких источников питания.

Вся вырабатываемая энергия гибридной системы используется на заводе Mitsubishi, а также может рассматриваться как средство борьбы со сбоями в подаче энергии в случае стихийных бедствий, таких как землетрясения или наводнения.

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