Счетная палата выявила нарушения в ФАДН при оплате командировок на 10 млн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Счетная палата в ходе выборочной проверки командировочных расходов за 2018 год служащих Федерального агентства по делами национальностей (ФАДН) выявила нарушения на общую сумму 10,3 млн рублей, сообщили ТАСС в контрольном ведомстве.

"В ходе выборочной проверки командировочных расходов за 2018 год федеральных государственных гражданских служащих ФАДН установлены нарушения на общую сумму 10,3 млн рублей", - сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

В частности, по данным ведомства, девяти сотрудникам ведущей и главной группы должностей ФАДН возмещались командировочные расходы по найму жилого помещения с превышением установленной нормы. "Общая сумма превышения составила 133,1 тыс. рублей. Кроме того, 23 служащим возмещены расходы по найму жилого помещения на общую сумму 819,4 тыс. рублей по документам, не содержащим указания на категорию номера или на количество комнат в жилом помещении", - отметили в Счетной палате.

Также, по данным контрольного ведомства, в ФАДН были выявлены нарушения при оплате перелетов сотрудников в командировки и обратно на общую сумму около 9 млн рублей.