"Россети" начали сотрудничать со школами для формирования будущих кадров для цифровизации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" начала сотрудничать со школами для подготовки будущего персонала в рамках цифровизации электросетевого комплекса. Об этом сообщила группа по итогам награждения победителей Олимпиады школьников с участием министра энергетики России Александра Новака и генерального директора компании "Россети" Павла Ливинского.

"Группа "Россети" имеет отлаженную систему взаимодействия с вузами и колледжами, но, отдавая себе отчет в том, что основа большинства компетенций, востребованных в цифровом мире, должна закладываться как можно раньше, мы все активнее начинаем работать со школами", - сказал Ливинский, слова которого приводит пресс-служба компании. При этом он назвал Олимпиаду важным звеном в профориентационной работе.

В свою очередь, глава Минэнерго сказал, что экономика Российской Федерации, энергетика и непосредственно компания "Россети" находятся в стадии цифровой трансформации, осуществляется переход к широкому использованию цифровых технологий буквально во всех бизнес-процессах. "Успех данного перехода, в первую очередь, зависит от привлечения высококвалифицированного персонала, способного разрабатывать и реализовывать инновационные решения", - добавил Новак.

Олимпиада школьников

Всероссийская Олимпиада школьников группы компаний "Россети" проводится для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли.

В 2019 году отборочный этап проходил в 69 городах. В нем приняли участие более 5 тыс. школьников.

Призеры и победители Олимпиады получили право участвовать в энергетической проектной смене в августе в "Орленке".

Школьники под руководством преподавателей и экспертов будут работать над проектами, имеющими практическую ценность для цифровой энергетики.

О компании

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".