Московские экспортеры нарастили продажи за счет выхода на Alibaba

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Столичные компании увеличили продажи за счет выхода на китайскую торговую площадку Alibaba при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Об этом сообщил ТАСС руководитель МЭЦ Кирилл Ильичев.

"У нас уже есть истории успеха: у некоторых компаний существенно увеличились объемы продаж. Несколько компаний уже имеют более четырех контрактов в стадии переговоров", - сказал Ильичев.

МЭЦ оплатил для 100 московских компаний в 2018 году и еще 100 предприятий в 2019 году половину стоимости по созданию аккаунтов и приобрел для них статус "золотого поставщика". По словам Ильичева, эта услуга стоит $1399 в год. В результате компании заплатили за участие в программе лишь около 20 тыс. рублей.

При выводе компаний на Alibaba МЭЦ рассчитывал на заключение каждым предприятием минимум одного экспортного контракта, 1 вложенный рубль при этом должен превратиться в 14 рублей экспортной выручки.

Ильичев подчеркивает, что итоги проекта пока подводить рано, поскольку некоторые аккаунты Alibaba верифицируются до настоящего времени, и результаты станут понятны ближе к концу года. "Мы точно будем сотрудничать с Alibaba, - отмечает он. - Посмотрим, может быть, что-то нам стоит подкорректировать какие-то моменты, чтобы повысить эффективность работы".

Мнение предпринимателей

Гендиректор компании "Новая идея", производящей детскую косметику под брендом NomiCosmetics, Игорь Гукасян получил от МЭЦ статус "золотого поставщика" на Alibaba и пользуется аккаунтом только две недели. За это время его компания нашла пять потенциальных покупателей. "Клиенты оказались из <...> разных стран. Сегодня пришел запрос <...> из США, до этого были переговоры с Бахрейном <…> - они даже согласились приехать в Москву познакомиться с нами. Были контакты и с Саудовской Аравией - ведутся активные переговоры на уровне $250-300 тыс. Активные переговоры с компанией из Китая, - рассказывает Гукасян. - Мы даже не ожидали".

Коммерческий директор производителя портновских манекенов "РДФ Групп" Дмитрий Богачев заключил через Alibaba два экспортных контракта - с покупателем из Омана на $4 тыс. и покупателем из Турции на $7,5 тыс. Он оценивает проект МЭЦ по выводу московских экспортеров на Alibaba "очень положительно" и рассчитывает продолжить торговать на площадке, надеясь нарастить оборот. "Но конечно нам нужно еще адаптироваться очень долго [для продвижения товаров на китайском маркетплейсе]. Рынок мягких портновских манекенов очень узкоспециализированный, поэтому тут нужно только время", - резюмирует Богачев.

Больше торговых площадок

МЭЦ продолжит развитие электронной коммерции и будет помогать компаниям выходить на зарубежные рынки через мировые торговые площадки, подчеркивает Ильичев. В этом году центр планирует выдать московским экспортерам 50 бесплатных аккаунтов для торговли на европейском маркетплейсе Europages. Кроме того, МЭЦ предоставит 50 бесплатных консультаций столичным компаниям по работе с американской торговой площадкой eBay.

МЭЦ является подведомственной организацией департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Центр был создан в 2017 году. Он помогает столичным компаниям выходить на международные рынки и выстраивать каналы сбыта. Центр также финансирует до 100% затрат компаний на участие в зарубежных выставках под единым брендом Made in Moscow.