Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия в апреле 2019 года добывала 10,52 млн баррелей нефти в сутки, что на 7,35% больше, чем Саудовская Аравия, добыча которой составила 9,74 млн баррелей в сутки, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в апреле составляла 30 млн баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) - 4,63 млн баррелей.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в апреле достигла $483,8 за тонну (на 5,4% выше показателя марта). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке находилась на уровне $522,2 за тонну (на 7,76% выше уровня марта).

Согласно данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе - апреле 2019 года составила 28,1%, топливно-энергетических товаров - 42,9% (в январе - апреле 2018 года - 28,4% и 44,1% соответственно).