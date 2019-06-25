Финские эксперты оценят технологии содержания дорог Ленобласти в ходе совместного проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты из Финляндии оценят технологии, применяемые для содержания дорог в Ленинградской области, в рамках совместного проекта по приграничному сотрудничеству. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству области Юрий Запалатский.

"Регион активно развивает сотрудничество с Финляндией в дорожной сфере, и нам, конечно, необходимо мнение профессионалов для дальнейшего развития отрасли", - привели в пресс-службе областного правительства слова Запалатского.

Обследование будут проводить специалисты центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии, и в конце лета они дадут экспертную оценку технологиям, применяемым для содержания региональных трасс.

В конце 2018 года Ленинградская область выиграла дорожный грант в размере €433 тыс. по программе приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020". В рамках проекта в ближайшие два года будет разработана новая методология содержания областных дорог в зимний период.

Как пояснили в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, на средства гранта планируется закупить специальное оборудование, часть сотрудников районных служб по ремонту и содержанию дорог пройдут обучение в Финляндии.

"Финская сторона берет на себя 80% стоимости запланированных мероприятий, остальная часть - около 9 млн рублей - поступит из бюджета дорожного фонда региона", - уточнили в пресс-службе.