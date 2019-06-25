Глава "Интер РАО" продал свою долю в компании

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".

Представитель "Интер РАО" сообщил ТАСС, что в будущем высшее руководство генерирующей компании существенно увеличит свои доли в компании в результате разработки и утверждения новой стратегии компании и мотивационной программы для топ-менеджеров, включая вариант выплаты вознаграждений или их части акциями "Интер РАО".

"В рамках разработки новой стратегии компании рост стоимости будет сохранен в качестве ключевого стратегического вектора, кроме того будет обсуждаться и предлагаться для рассмотрения совету директоров новая мотивационная программа для высшего менеджмента, включая вариант выплаты вознаграждений менеджменту или их части акциями компании. С учетом этого можно ожидать в перспективе существенного увеличения акций в собственности высшего руководства "Интер РАО", - сказал представитель компании.

В материалах компании отмечается, что доля Ковальчука в "Интер РАО" до продажи составляла 0,1523%. Сделка была совершена 19 июня.

В мае топ-менеджмент "Интер РАО" в рамках телефонной конференции сообщал, что "Интер РАО" рассчитывает в первом - втором квартале 2020 года запустить новую опционную программу для менеджмента и утвердить новую стратегию развития компании.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии. В состав холдинга входят ГРЭС в России и за рубежом, энергосбытовые, трейдинговые и инжиниринговые компании.