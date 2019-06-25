РЖД открыли в Петербурге первую региональную площадку инновационного развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Первая региональная площадка инновационного развития РЖД открылась во вторник в Санкт-Петербурге на базе Центра деловых связей РЖД. В церемонии приняли участие врио губернатора города Александр Беглов и гендиректор - председатель правления компании Олег Белозеров.

"Открытие инновационного центра РЖД - первого, в Санкт-Петербурге - это знаковое событие. Это подтверждает наше соглашение, которое мы подписали на полях Петербургского международного экономического форума об инвестировании 88 млрд в систему центрального железнодорожного узла Санкт-Петербурга. Те наработки, которые представлены в центре на сегодняшний день, - это разработки наших промышленных предприятий. И с РЖД мы говорили, что эти разработки будут внедряться именно здесь", - сказал Беглов журналистам.

В свою очередь Белозеров отметил, что разработки центра могут применяться не только в России. "Эти разработки будут применяться не только в нашей стране, но мы видели уже ряд разработок, которые сделаны лучше, чем у наших зарубежных коллег <...> Это наше конкурентное преимущество", - отметил гендиректор РЖД.

Как уточнила пресс-служба компании, в 2019 году РЖД планируют открыть пять таких площадок. "Площадки станут точками притяжения высокотехнологичных стартап-компаний в регионах, пространствами для обсуждения новых технологий", - отметили в пресс-службе, добавив, что по итогам работы площадок в этом году будет принято решение о дальнейшем расширении их сети.

Также во время церемония подписано соглашение между РЖД и группой компаний "Электромир". "Данное соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество для разработки, производства и внедрения инновационной продукции железнодорожного машиностроения", - отметили в пресс-службе