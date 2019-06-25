Ikea планирует открыть еще пять гипермаркетов внутри МКАД в ближайшей перспективе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Шведский ретейлер Ikea планирует открыть еще пять магазинов внутри МКАД в ближайшее время (первый магазин будет открыт в ТЦ "Авиапарк" 27 июня). Об этом сообщил журналистам гендиректор розничной сети Ikea в России Понтус Эрнтелл.

"В планах открывать еще. Если давать оценку, то в ближайшей перспективе штук пять магазинов (внутри МКАД - прим. ТАСС) могут появиться. Это такой глобальный тренд, нам интересно заходить в центры городов. Первый магазин такого формата был открыт около месяца назад в Париже, сейчас второй такой в Москве", - сказал он.

При этом Ikea не отказывается от развития "классических" больших магазинов, планируется несколько открытий, а также компания будет развивать малый формат дизайн-студий.

Ранее ретейлер сообщал, что откроет первый магазин в пределах МКАД 27 июня. Площадь Ikea "Ходынское поле" составит 7,7 тыс. кв. м.

Ikea основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.