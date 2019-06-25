Московский экспортный центр поможет компаниям наладить бизнес-связи за рубежом

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Акселерационная программа Московского экспортного центра (МЭЦ) позволит столичным предприятиям получить информацию об организации зарубежных поставок и наладить контакты с иностранными компаниями, сообщил ТАСС руководитель МЭЦ Кирилл Ильичев.

"Программа включает в себя три акселератора с нашими партнерами, которые мы запускаем в этом году, - сказал Ильичев. - Программа РЭЦ (Российского экспортного центра - прим. ТАСС) - образовательная, [программа "Экспорт 2.0"] "Сколково" - наполовину образовательная, но включает элементы продвижения продукции, а PwC (программа аудиторской компании PricewaterhouseCoopers - прим. ТАСС) - в первую очередь ориентирована на контакты с конечным потребителем".

По словам руководителя МЭЦ, участники программы смогут получить всю необходимую информацию для организации поставок и продвижения продукции за рубежом. "После этого предприниматели получат конкретные предложения и контакты с потенциальными партнерами за рубежом. И дальше мы организуем непосредственно переговоры, встречи и их сопровождение - вплоть до заключения контракта", - отметил Ильичев.

Московский экспортный центр создан в 2017 году. Организация является подведомственной организацией департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Он помогает выстраивать каналы сбыта, а также финансирует до 100% затрат компаний на участие в зарубежных выставках под единым брендом Made in Moscow.