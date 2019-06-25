Эксперты: легкая промышленность РФ готова к проведению эксперимента по маркировке товаров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Представители крупного бизнеса в сфере легкой промышленности сообщают о своей готовности к началу пилотного проекта по маркировке продукции. Соответствующее мнение во вторник высказали ТАСС участники рынка.

Согласно постановлению правительства, эксперимент по маркировке одежды (блузки, пальто, полупальто, куртки и другие) и некоторых позиций легкой промышленности (постельное, столовое белье и другое) пройдет с 27 июня 2019 года по 30 ноября 2019 года.

"Отрасль в течение полугода активно работает над проектом, они все готовы и заинтересованы в проекте, в частности, представители легпрома выступали на госкомиссии при Минпромторге за создание на рынке честной конкуренции, поэтому для них проект маркировки очень важен, и они активно в нем участвуют", - сообщила руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) Анна Орлова, отметив, что, поскольку многие компании имеют в ассортименте обувь и уже имеют отлаженный процесс маркировки, в ассоциации продвигают идею, чтобы одежда пошла по аналогичным бизнес-процессам.

Генеральный директор одного из крупнейших текстильных предприятий в России "Шуйские ситцы" Анна Богаделина подчеркнула, что как легальный производитель максимально заинтересована в маркировке. "Мы работаем в сегменте товаров народного потребления, где недобросовестные производители создают определенную проблематику, нелегально производят, завозят и так далее, это имеет другие ценовые предложения и создает нечестную конкуренцию. Поэтому мы инициативу маркировки всячески поддерживаем, постановление правительства вышло, мы будем регистрироваться в эксперимент", - сказала она.

Это мнение разделяет IT-директор компании Baon Дмитрий Захаров. "Для отрасли маркировка полезна, потому что это, в первую очередь, обеление бизнеса, который в этой сфере не на 100% в правовом поле. Мы входим в рабочую группу и ждали постановления правительства, чтобы запустить проект", - сообщил он.

Президент компании "Снежная Королева" Вугар Исаев подчеркнул, что в компании всегда с интересом реагируют на инновационные проекты. "Это позволяет нам более 20 лет сохранять статус лидера в своем сегменте. Участвуя в добровольном эксперименте по маркировке меховых изделий, мы смогли модернизировать внутренние процессы в компании, и это позволило улучшить работу системы компании в целом, поэтому мы намерены одними из первых включиться в эксперимент", - сказал он.

О маркировке

В России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.