IKEA запланировала на 2020 год запуск проекта по аренде мебели в России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Проект по аренде мебели из IKEA может быть запущен в России уже в следующем году. Об этом сообщил журналистам гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

"В планах у нас запустить проект по аренде мебели в России в грядущем году. Но мы находимся на этапе изучения и анализа, каким образом это можно реализовать, процесс сложный, нужно учесть много факторов. Нужно понять, будем мы это сами осуществлять или в партнерстве с кем-то, пока деталей нет", - сказал он.

В феврале стало известно, что в некоторых европейских странах (первой страной, где стартовал пилот, стала Швейцария) IKEA запустила проект по аренде мебели.

Кроме того, IKEA планирует развивать сотрудничество с российскими ретейлерами в части расширения сети пунктов выдачи заказов, сообщил Эрнтелл. "Что касается расширения сети пунктов выдачи заказов - помимо сотрудничества с транспортными компаниями, у которых есть такая инфраструктура, мы смотрим в сторону возможного сотрудничества с торговыми сетями, такими как Х5, "Ашан" и другими. Будем рассматривать возможность совместного использования инфраструктуры и сети пунктов выдачи заказов", - сказал он, отметив, что с некоторыми ретейлерами уже обсуждался данный проект.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Развивает магазины в разных форматах - гипермаркеты, "городской формат" и дизайн-студии.