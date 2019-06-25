Около 4,7 млрд рублей планируют направить на создание инфраструктуры для "гектаров" в ДФО

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития планирует направить на развитие инфраструктуры территорий, участвующих в реализации программы "Дальневосточный гектар", до 4,7 млрд рублей до 2025 года. Такой объем финансирования предусмотрен в проекте нацпрограммы развития Дальнего Востока, сообщил во вторник глава министерства Александр Козлов на встрече с членами Совета Федерации.

"Те вопросы, которые связаны с инфраструктурой, они очень финансово емкие. Мы в рамках проекта нацпрограммы предусмотрели вместе с коллегами, с губернаторами … порядка 4,7 млрд рублей на эти цели", - сказал он, добавив, что финансирование еще не утверждено окончательно.

Козлов пояснил, что эти средства позволят обеспечить инфраструктурой 25 приоритетных агломераций, которые охватывают более 4 тыс. земельных участков общей площадью 6,2 тыс. га. В частности, планируется построить более 180 км дорог, свыше 48 км линий электропередачи. По его словам, если финансирование будет утверждено в указанном объеме, министерство сможет выполнить эти задачи.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России. С 28 марта 2019 года "дальневосточный гектар" могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Программа развития Дальнего Востока должна быть утверждена в сентябре, ее проект предусматривает повышение качества жизни в макрорегионе до уровня выше среднероссийского. Программа, рассчитанная на период до 2025 года, разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект национальной программы в конце мая был передан в правительство РФ, документ состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок.