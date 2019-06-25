Источник: "Аэрофлот" продал 36 тыс. авиабилетов в Грузию с вылетом до конца года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" на данный момент для вывоза пассажиров из Грузии до 8 июля в связи с закрытием авиасообщения имеет 2 тыс. свободных мест, поэтому проблем с перевозкой пассажиров, включая тех, кто захочет поменять дату вылета на более ранний срок, не возникнет, сообщил ТАСС источник в группе "Аэрофлот". Компания при этом продала 36 тыс. авиабилетов в Грузию с вылетом до конца года.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет приостановлено с 8 июля на фоне антироссийских выступлений в Грузии. Как уточнил во вторник вице-премьер Максим Акимов, 26 июня он проведет совещание с авиакомпаниями и профильными ведомствами по ситуации с запретом полетов из РФ в Грузию, на котором в том числе планируется точно установить количество людей, которые приобрели авиабилеты в Грузию.

"Авиакомпания "Аэрофлот" продала 36 тыс. билетов на рейсы в Грузию с глубиной продаж до конца года", - сказал он.

На данный момент регулярные рейсы в Грузию осуществляют "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia. Все они уже закрыли продажу авиабилетов. В Россию летают грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Ранее в "Аэрофлоте" сообщали, что обработали уже более 850 обращений от граждан на возврат авиабилетов в Тбилиси. При этом в компании отмечали, что всем пассажирам, оформившим авиабилет, вне зависимости от тарифа авиакомпания вернет деньги в полном объеме.

О ситуации с Грузией

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позже Минтранс сообщил о закрытии полетов в Россию грузинским авиакомпаниям. На фоне политическго кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.