Минфин и Минэнерго договорились по компенсации нефтяникам за поставки топлива с 2020 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Соответствующие поправки в законодательство будут внесены в правительство 26 июня, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Да, поправки мы завтра внесем, и все будет известно. Пока только в правительство. В Госдуму тоже должны быстро внести", - сказал он.

Сазанов также отметил, что скорректированный демпфирующий механизм позволит сдержать цены на внутреннем рынке топлива. "Сдерживает, безусловно. Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цены внутреннего рынка. Я на 100% уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка", - подчеркнул он.

Сазанов напомнил, что Минфин по-прежнему поддерживает лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов. "С учетом новой конструкции демпфера мы существенно расширили диапазон, когда он работает, поэтому вероятность наступления тех событий, при которых нужно лицензирование, существенно снизилось. Это должна быть нефть выше $100 за баррель", - пояснил глава департамента Минфина.

Ранее несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах сообщили ТАСС, что законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, при этом он задним числом сможет заработать уже с 1 июля 2019 года. По данным источников, правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции.

Сазанов также отметил, что скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены на внутреннем рынке топлива. "Сдерживает безусловно. Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цены внутреннего рынка. Я на сто процентов уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка", - подчеркнул он.

Соглашение с нефтяниками

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен. Соглашение действует до 1 июля 2019 года.

Параллельно с 1 января был запущен демпфирующий механизм, который должен был возместить компаниям часть разницы (60%) между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо.

После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал в обратном направлении (то есть нефтяники были вынуждены платить государству), компании настояли на снижении цен в формуле демпфера - с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина и с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива.

С 2020 года формула компенсации должна измениться: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива. Минфин и Минэнерго долгое время не могли договориться, как компенсировать эти потери. Минфин настаивал на повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), чтобы компенсировать выплаты нефтяникам из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в этом году. Минэнерго в свою очередь выступал против повышения НДПИ и предлагает увеличить компенсацию за счет ФНБ.