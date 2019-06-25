Финансирование нацпрограммы развития ДФО из всех источников составит 11,05 трлн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 11 трлн рублей предполагается направить на реализацию мероприятий разрабатываемой национальной программы развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2020-2025 годах. При этом из федерального бюджета планируется вложить почти 2,3 трлн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Общая стоимость реализации Национальной программы - 11,05 трлн рублей до 2025 года в период 2020-2025 годов, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,29 трлн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе министерства, предполагается, что около 8,4 трлн рублей поступят из внебюджетных источников, еще почти 260 млрд рублей составят средства консолидированных бюджетов субъектов РФ. Согласно предварительным подсчетам, еще около 90 млрд рублей вложат внебюджетные фонды. При этом объемы финансирования еще не утверждены окончательно, их планируется обсудить на этой неделе на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Программа развития Дальнего Востока должна быть утверждена в сентябре, ее проект предусматривает повышение качества жизни в макрорегионе до уровня выше среднероссийского. Программа, рассчитанная на период до 2025 года, разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект национальной программы в конце мая был передан в правительство РФ, документ состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок.