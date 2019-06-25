Власти Новгородской области ожидают от ВСМ Москва-Петербург роста инвестиций и турпотока

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Власти Новгородской области ожидают роста инвестиций, турпотока и развития туристической сферы региона благодаря появлению высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Кроме того, для жителей области появятся новые рабочие места, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

Высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург, предварительная стоимость которой составляет 1,5 трлн рублей, может зайти в Великий Новгород, сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов. Идею он назвал интересной и отметил, что ее выполнение может получиться и прорабатывается.

"Вырастет пассажиропоток через Великий Новгород, что положительно скажется на экономике города и области, развитии туристической сферы", - сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Кроме того, в ведомстве добавили, что подобное строительство обеспечит приток инвестиций в регион, в чем Новгородская область заинтересована, появятся новые рабочие места.

"Также важно, чтобы Великий Новгород оказался на прямой железнодорожной линии, соединяющий Москву и Петербург", - добавили в пресс-службе.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. РЖД уже осенью могут приступить к проектированию.