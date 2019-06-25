{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром" сохраняет идею запуска расчетного фьючерса на гелий

Перед этим холдинг планирует запустить расчетный контракт на пропан-бутан

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Газпром" сохраняет планы по запуску расчетных фьючерсов на гелий на Московской бирже, сообщил журналистам генеральный директор АО "Газпром газэнергосеть СПб", компании - оператора ПАО "Газпром" по реализации нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и гелия Дмитрий Миронов.

"По гелию мы свои идеи по запуску расчетных фьючерсов на Московской бирже не оставили", - сказал он.

Миронов также добавил, что перед этим планируется запустить расчетный контракт на пропан-бутан, это может произойти в ближайшее время.

"После запуска такого контракта по пропан-бутану мы будем инициировать запуск расчетного контракта на гелий на Московской бирже", - добавил он.

Расчетный фьючерс предполагает, что между участниками производятся только денежные расчеты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой товара на дату исполнения контракта без физической поставки базового актива. Обычно применяется для целей хеджирования рисков изменения цены базового актива или в спекулятивных целях.

Теги
РоссияГазпром
Минфин и Минэнерго договорились по компенсации нефтяникам за поставки топлива с 2020 года
Поправки в законодательство внесут в правительство 26 июня
Читать полностью