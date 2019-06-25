Власти: снабжающие компании Петербурга снизят издержки за счет новых технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Тепло- и водоснабжающие компании Санкт-Петербурга в 2019 году начали применять новые технологии ремонта и диагностики трубопроводов, за счет чего рассчитывают сократить расходы на инвестиционные программы, а также снизить темпы роста тарифов. Как сообщил во вторник ТАСС председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, в городе уже реализуются пилотные проекты по проведению ремонтных работ и продлению срока службы трубопроводов.

Во вторник на заседании городского правительства врио губернатора Александр Беглов сообщил, что экономия для потребителей коммунальных услуг в Санкт-Петербурге за счет заморозки роста тарифов составит до конца 2019 года 1,5 млрд рублей. Он поручил профильным комитетам и главам районов продолжать работу с энергоснабжающими организациями по эффективности использования средств. Особое внимание, по его словам, нужно обратить на тарифы за тепло и горячую воду, которые составляют порядка 70% коммунальных платежей.

"У нас есть ряд пилотных проектов по продлению срока службы трубопроводов, например, технология санации трубопроводов в тестовом режиме применяется на участках тепломагистралей "Mocкoвcкая" и "Фрунзенская". Это даст возможность модернизировать инфраструктуру без полной перекладки труб, сократить финансовые затраты. Во внутритрубной диагностике теплоснабжающие и водоснабжающие организации планируют увеличить совокупную протяженность работы специализированных роботов на участках. Это позволит уйти от более ранней реконструкции и технически продлить срок службы трубы, что тем в свою очередь позволит и сократить инвестиционные программы и повлиять на тариф", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе профильного комитета, по итогам испытания технологии санации трубопроводов на участках тепломагистралей "Московская" и "Фрунзенская", когда внутрь старой трубы устанавливается новая, либо внутри старой трубы наносится полимерный состав, будет принято решение о ее массовом внедрении.

Выгодная оптимизация

Еще одно важное направление при сдерживании динамики роста тарифов - оптимизация расходов снабжающих организаций. В результате системной работы по снижению расходов, проведенной правительством Петербурга совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), рост тарифов в Петербурге с 1 июля составит в среднем 0,4% вместо ранее запланированных 4,3%.

"Потребители уже с июля ощутят эффект от комплексной инвентаризации тарифов на коммунальные услуги, проводимой командой Александра Беглова. Проверки выявили ряд нецелевых расходов снабжающих организаций, например, договоры на поставку сырья по завышенным ценам, аренда офисных помещений за счет тарифа, что исключает закон о тарифообразовании", - рассказал ТАСС координатор Федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Владислав Воронков.

В апреле коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" сменило поставщика электроэнергии с компании "Развитие и инвестиции" на Петербургскую сбытовую компанию. "Водоканал Санкт-Петербурга" сэкономит 540 млн рублей в год благодаря более выгодным условиям, сообщили ранее агентству в пресс-службе предприятия. Переплаты в адрес компании "Развитие и инвестиции" в связи с нарушением условий контракта оценили в 1,7 млрд рублей за три года.

"Из года в год поставщики коммунальных услуг позиционировали непрофильные затраты как неотъемлемую часть тарифа. В свою очередь городские власти работают над постепенным исключением непроизводственных расходов ресурсоснабжающих компаний из составляющей тарифа", - считает Воронков.

Ресурсы не исчерпаны

При этом эксперты отмечают, что далеко не все ресурсы экономии на затратах исчерпаны, у коммунальной сферы Петербурга есть еще куда двигаться в этом направлении.

"Для ресурсоснабжающих организаций есть повод задуматься об оптимизации затрат путем повышения энергоэффективности, внедрения новых технологических решений и оптимизации управленческого штата за счет, например, усовершенствования цифровых систем, а также пересмотреть подход к выбору подрядных организаций. Полагаю, для этого компании, безусловно, обладают исчерпывающими внутренними резервами. При этом оптимизация непрофильных расходов должна осуществляться без ущерба качеству поставляемого ресурса, ремонта и модернизации инфраструктуры, что для города является наиболее актуальным с учетом текущего уровня износа теплосетей", - отметил координатор Федерального проекта "Школа грамотного потребителя".

"Мы также рассматриваем возможность совмещать функционал персонала. К примеру, монтеры, помимо устранения технологических нарушений, в том числе могут снимать показания приборов учета. Это позволит сократить штатную численность организаций. Такие вещи сейчас тоже предполагается внедрять", - добавил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчук.