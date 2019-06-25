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"Аэрофлот" захеджировал 70% авиакеросина в 2019 году

Такая мера поможет сохранить цены, рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в этом году захеджировала 70% затрат на авиакеросин, сообщил в ходе годового общего собрания акционеров гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

"Мы в этом году захеджированили нефть и керосин, потому что есть такое ощущение, что керосин может опять сыграть непонятным образом на рынке, - сказал он. - Поэтому 70% объема закупки керосина мы захеджировали. То есть, что бы ни случилось на рынке с ценой у нас есть гарантия того, что ту цену, которую мы с вами заложили в бизнес-плане на этот год, мы будем сохранять".

Последний раз "Аэрофлот" хеджировал затраты на топливо в 2015 году, тогда компания получила убыток по инструментам хеджирования.

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