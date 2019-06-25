Банк "Санкт-Петербург" выдаст кредит в 257 млн руб. властям города на коммунальную технику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Банк "Санкт-Петербург" выиграл конкурс на открытие кредитной линии властям Петербурга на приобретение коммунальной техники, следует из протокола соответствующих торгов, опубликованного на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 329,7 млн рублей, банк предложил 257,2 млн рублей. Заказчиком выступило СПб ГУДП "Центр"(входит в городской комитет по благоустройству). Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в мае сообщил, что власти в 2019 году приобретут 471 единицу уборочной техники на общую сумму 3 млрд рублей.

"Победитель аукциона - банк "Санкт-Петербург". Срок кредитной линии - 366 дней. Цели использования кредитных средств - закупка предприятием транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог", - говорится в материалах закупки.

Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший банк Северо-Запада России, входит в топ-20 банков по размеру активов. Более 50,6% акций банка принадлежит его менеджменту, 5,83% - East Capital Group, 4,83% - Европейскому банку реконструкции и развития, 2,4% - квазиказначейский пакет (на балансе самого банка), еще 36,31% - в свободном обращении.