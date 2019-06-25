Глава ФРС на фоне критики в адрес финрегулятора заявил о его независимости

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Председатель выполняющей функции центрального банка Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на фоне критики в адрес финрегулятора заявил во вторник о его независимости и обособленности от политического давления.

"ФРС изолирована от краткосрочного политического влияния, это часто называют нашей "независимостью". Конгресс решил изолировать ФРС таким образом, поскольку видел ущерб, который наносится, когда стратегия [ФРС] подчиняется краткосрочным политическим интересам", - отметил он, выступая в неправительственном Совете по международным отношениям.

Президент США Дональд Трамп часто выступает с критикой в адрес ФРС. Глава Белого дома и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения.

Комментируя ситуацию вокруг процентной ставки, Пауэлл заявил, что руководство ФРС "пытается решить" вопрос, стоит ли понижать ее. "Вопрос, который я со своими коллегами пытаюсь разрешить, будет ли [сложившаяся в экономической ситуации] неопределенность продолжать влиять на перспективы [экономического развития США] и, следовательно, потребует ли дополнительной адаптации политики [финрегулятора]", - отметил он.

11 июня Трамп написал в Twitter, что политика ФРС приводит к обесцениванию евро и других валют по отношению к доллару, что, по его мнению, ставит США в невыгодное положение. Ранее американские СМИ писали, что Трамп планировал отправить Пауэлла в отставку. Однако, как сообщило во вторник со ссылкой на источник в американской администрации агентство Reuters, Белый дом не планирует снимать Пауэлла с занимаемой должности, а мнения юристов Трампа относительно полномочий президента на это расходятся.

На прошлой неделе ФРС по итогам заседания своего руководства подтвердила, что процентная ставка не будет изменена в этом году. Планы понизить ее у ФРС есть лишь на 2020 год.