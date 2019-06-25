Число регистрирующихся в системе маркировки табачных компаний выросло в июне в пять раз

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Компании, занимающиеся производством и продажей табачной продукции, стали регистрироваться в системе маркировки "Честный знак" в пять раз чаще, чем в начале июня. Такие данные наблюдаются за несколько дней до старта обязательной маркировки сигарет, сообщила во вторник пресс-служба оператора маркировки в РФ Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В системе цифровой маркировки и прослеживания сигарет достигнута отметка в 1500 регистраций в день, в начале июня число регистраций доходило до 300 в день", - сообщили в пресс-службе, отметив, что большинство заявок поступают на данный момент от представителей розничной торговли.

По данным ЦРПТ, на 25 июня в системе зарегистрировано более 21 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей - это более 100 тыс. торговых точек, в системе также работают производители, выпускающие 99% табачной продукции. "Несмотря на постоянный рост подключений к "Честному знаку", система готова к повышенным нагрузкам и обеспечивает бесперебойную работу для всех участников", - отметили в компании.

В ЦРПТ добавили, что регистрация участников занимает не более пяти минут: достаточно перейти в личный кабинет и выбрать действующую электронную подпись руководителя организации.

ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства. Согласно поэтапному переходу к обязательной маркировке табака, с 1 июля 2019 года прекратится производство немаркированных сигарет и папирос и станет обязательным передача сведений о кодах проданных через онлайн-кассы пачек. Оборот немаркированных сигарет, включая оптовую и розничную продажу, будет запрещен с 1 июля 2020 года. Немаркированные остатки также могут продаваться до 1 июля 2020 года.