Гендиректор "Аэрофлота" сообщил о демпинге на рынке авиаперевозок

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в ходе годового общего собрания акционеров сообщил о демпинге на рынке авиаперевозок на фоне роста парка авиакомпаний.

"К сожалению, рынок авиаперевозок сегодня в России имеет избыточное предложение по емкости кресел, по разным оценкам, это от 10% до 12%, что вызывает демпинг предложения на рынке. Соответственно пассажиропоток авиакомпаний растет, а рентабельность авиакомпаний оставляет желать лучшего", - сказал он.

По данным "Аэрофлота", на данный момент в парке группы 367 самолетов. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по итогам 2018 года по МСФО составила 5,7 млрд рублей, что в 4,1 раза ниже, чем годом ранее.