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Глава ФРС: инфляция в США достигнет целевого показателя в 2% позже, чем ожидалось

Ранее Федеральная резервная система понизила прогноз инфляции до 1,5%

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Уровень инфляции в США со временем вернется к целевому показателю в 2%, однако это произойдет позже, чем прогнозировалось ранее. Такое мнение выразил председатель выполняющей функции центрального банка Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая во вторник в неправительственном Совете по международным отношениям.

"Ожидается, что со временем инфляция вернется к 2%, но происходить это будет более медленными темпами, чем мы прогнозировали ранее в этом году, - сказал он. - Однако риски для этого благоприятного прогноза, очевидно, выросли".

"Мы хотим, чтобы инфляция была именно на уровне 2%, а не близко к 2%", - добавил он.

На прошлой неделе ФРС понизила прогноз инфляции США на 2019 год до 1,5% с 1,8%, на 2020 год - до 1,9% с 2%.

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