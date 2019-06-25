Путин проведет заседание Госсовета, посвященное развитию сети автодорог в РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Кремле заседание Государственного совета. Как сообщила пресс-служба главы государства, темой мероприятия станет развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения.

"В ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы [Госсовета], направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения", - говорится в сообщении. С докладами выступят глава Бурятии Алексей Цыденов, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению "Транспорт", а также министр транспорта Евгений Дитрих, глава МВД Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Подготовка заседания

Ранее сообщалось, что 5 июня на совещании рабочей группы по подготовке нынешнего заседания Госсовета обсуждались, в том числе, проекты поправок в законодательство, предусматривающие создание региональных центров мониторинга стоимости строительных материалов, рост эффективности госэкспертизы автодорожных проектов и внедрение механизмов повышения сохранности региональных трасс. Кроме того, речь шла о создании общероссийской программы приведения в нормативное состояние автодорожных мостов и железнодорожных переездов с выделением на эти цели дополнительного финансирования. Также участники рабочей группы предлагали разработать госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и принять ряд других мер.

Рабочая группа при подготовке заседания Госсовета обсуждала также ход реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в том числе имеющиеся проблемы и пути их решения. Среди целей этого нацпроекта к 2024 году - снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, увеличение доли городских дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 85%, а доли региональных дорог в нормативном состоянии - до более 50%, а также снижение на 10% доли федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

О Госсовете

Государственный совет - совещательный орган под председательством президента России, призванный помочь взаимодействию разных органов власти. Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители фракций в Госдуме и руководители всех регионов РФ. В том числе, как ожидается, в заседании в Кремле в среду в качестве члена Госсовета примет участие и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который в понедельник заявил о намерении досрочно сложить полномочия и обратился с соответствующей просьбой к президенту.

Заседания Госсовета проходят, как правило, дважды в год - в первой его половине и в декабре. Предыдущее такое мероприятие, состоявшееся 27 декабря 2018 года, было посвящено развитию волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Помимо этого, Путин регулярно проводит заседания президиума Госсовета по различным вопросам.