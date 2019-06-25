США выделят Украине $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделяют Украине $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в рамках подписанного двумя странами во вторник нового меморандума по управлению арсеналами обычных видов вооружений. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Сегодня [25 июня] Соединенные Штаты и Украина подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению арсеналами обычных вооружений. Подписанный помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером и и. о. руководителя департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Русланом Нимчинским меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для Министерства обороны Украины", - говорится в документе.