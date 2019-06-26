РФ и Япония подписали меморандум о создании в Хабаровске центра превентивной медицины

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Японская компания Marubeni и РЖД в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии подписали меморандум о создании в Хабаровске российско-японского центра превентивной медицины и диагностики. Об этом в среду сообщается на сайте Marubeni.

Новое учреждение будет создано на базе действующей в Хабаровске больницы дочерней структуры РЖД - "РЖД-медицины". В рамках проекта здание полностью отремонтируют и оснастят передовым японским диагностическим оборудованием. Открытие центра запланировано на октябрь 2021 года.

Пациенты смогут проходить там полный медицинский осмотр, диагностику по широкому спектру заболеваний и амбулаторное лечение. В клинике также применят технологии электронных медицинских карт и телемедицины.

"Мы рассматриваем наш центр как ведущее учреждение для распространения профилактической медицины на территории России. Мы намерены усиливать сотрудничество с обширной сетью больниц РЖД и способствовать укреплению здоровья российских граждан", - говорится в пресс-релизе Marubeni.

Япония и РФ уже имеют опыт сотрудничества в области здравоохранения. Так, в 2018 году во Владивостоке открылся амбулаторный реабилитационный центр, совместный проект японских компаний JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation.

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 130, разработанных в рамках плана, уже активно реализуются.