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Китай временно приостановит импорт свинины из Канады

Эти меры связаны с подделкой ветеринарных сертификатов, сопровождающих данную продукцию на китайский рынок, отметили в посольстве КНР в Канаде

ПЕКИН, 26 июня. /ТАСС/. Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады. Согласно опубликованному в среду на официальном сайте посольства КНР в Канаде заявлению, эти меры связаны с подделкой ветеринарных сертификатов, сопровождающих канадскую продукцию на китайский рынок.

"Недавно китайские таможенные органы проверили остатки рактопамина (вещество, используемое в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота - прим. ТАСС) в партии свинины, экспортируемой из Канады в Китай. После чего китайская сторона немедленно приостановила импорт свинины из соответствующих компаний Канады и потребовала от канадской стороны провести расследование", - говорится в заявлении посольства.

"Результаты расследования показали, что ветеринарные сертификаты, приложенные к партии мяса, были поддельными. Число поддельных сертификатов составило 188", - сказано в сообщении.

В публикации отмечается, что "в целях обеспечения безопасности китайских потребителей власти КНР приняли срочные превентивные меры и обратилась к правительству Канады с просьбой приостановить выдачу сертификатов на экспортируемое в Китай мясо с 25 июня текущего года". Срок действия ограничения не уточняется.

Китай также выразил надежду на то, что "канадская сторона придаст большое значение данному инциденту, как можно скорее завершит расследование и примет эффективные меры для обеспечения безопасности поставок продуктов питания в Китай.

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