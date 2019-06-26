Власти ДФО предлагают США сотрудничество в сфере туризма, образования и освоения Арктики

ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудничество Дальнего Востока и западного побережья США важно развивать в сфере туризма, образования и науки, в освоении Арктики и в других отраслях на Дальнем Востоке в рамках существующих преференциальных режимов. Об этом сообщил директор департамента человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк.

"Мы можем расширять сотрудничество в области энергетики, добычи полезных ископаемых, лесопереработки, рыбной отрасли, сельского хозяйства. <…> Я призываю коллег из США обратить внимание на перспективы, открывающиеся при реализации инвестиционных проектов в этих областях в рамках преференциальных режимов Дальнего Востока [территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток]", - сказал Смоляк, выступая на 24-м ежегодном заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства в Хабаровске в среду.

Он отметил, что также необходимо развивать сотрудничество в сфере освоения Арктики. Перспективными направлениями развития связей между Дальним Востоком и западным побережьем США являются сферы образования и туризма. "Для роста взаимных туристических потоков туристским центрам необходимо увеличить количество презентационных мероприятий с предложением маршрутов на Дальнем Востоке", - сказал Смоляк, добавив, что для запуска инвестпроектов в сфере туризма можно использовать возможности территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Смоляк также пригласил американских партнеров принять участие в Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в сентябре.

В Хабаровске 26 и 27 июня проходит 24-е ежегодное заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства. Делегации России и США в течение двух дней будут обсуждаться вопросы взаимодействия в сфере энергетики, туризма, торговли, науки и образования между регионами Дальнего Востока РФ и западного побережья США.