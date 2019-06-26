Объем накопленных российских инвестиций в США составляет $72 млрд

ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Российские компании вложили в экономику США около $72 млрд. Такие данные привел заместитель директора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Министерства экономического развития РФ Дмитрий Сажин, выступая на 24-м ежегодном заседании Российско-американского тихоокеанского партнерства в Хабаровске в среду.

"Объем накопленных российских инвестиций в США составляет сейчас $72 млрд, превосходит по официальной статистике объем американских инвестиций в России. В России, тем не менее, работает около 3 тыс. американских компаний с общим активами порядка $70 млрд", - сказал Сажин.

Он призвал американских партнеров более внимательно отслеживать улучшение инвестиционного климата в России, пользоваться предлагаемыми инструментами, в том числе на Дальнем Востоке, где создано и работает 18 территорий опережающего развития, действует режим Свободного порта Владивосток.

Сажин отметил, что США остается для России важным торговым партнером, занимает шестое место по товарообороту, находится на десятом месте по экспорту, на третьем - по импорту. При этом, на Дальнем Востоке эти показатели ниже. "Хотелось бы, чтобы на Дальнем Востоке США тоже стали одним из важным торговых, инвестиционных партнеров", - сказал он.

В Хабаровске 26 и 27 июня проходит 24-е ежегодное заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства. Делегации России и США в течение двух дней обсудят вопросы взаимодействия в сфере энергетики, туризма, торговли, науки и образования между регионами Дальнего Востока РФ и западного побережья США.