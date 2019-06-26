Nissan могут оштрафовать почти на $23 млн за попустительство Карлосу Гону

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Японская комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке изучает вопрос о том, чтобы наложить на автомобилестроительную корпорацию Nissan штраф в размере не менее 2,4 млрд иен (около $22,4 млн) в наказание за то, что компания попустительствовала финансовым махинациям ее бывшего руководителя Карлоса Гона. Об этом сообщило в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в отрасли. Окончательное решение по этому вопросу будет принято министерством финансов страны.

Арестованный по подозрению в финансовых махинациях бывший глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон мог переложить на эту корпорацию свои личные потери от неудачных инвестиций на сумму по меньшей мере 1,7 млрд иен (около $15 млн). Такая операция была проведена с ведома других руководителей корпорации, считают в комиссии по контролю за сделками на фондовом рынке.

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждается, Карлос Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые арестованный не признает.

В конце апреля Карлоса Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда.