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Магаданская область потратит 70 млн рублей на ремонт дорог Ольского городского округа

Работы пройдут на 21 объекте

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Магаданской области в ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" направят в этом году 70 млн рублей на ремонт и реконструкцию дорожных объектов Ольского городского округа. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Колымы.

Ольский район является одним из крупнейших городских округов на территории Магаданской области с самым большим после столицы населением. На сегодняшний день в нем проживают примерно 10 тыс. человек.

"70 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта, распределят между объектами Ольского городского округа", - сообщил собеседник агентства. Всего ремонту и реконструкции подлежит 21 объект. Все средства направлены из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что всего на обустройство и ремонт дорог в 2019 году Магаданская область получает из федерального бюджета 206 млн рублей. В ближайшие шесть лет региональные власти планируют отремонтировать 22,5 км городских дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Теги
РоссияМагаданская область
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