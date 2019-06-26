Генконсул США предложил развивать турпрограммы для малых народностей в России и США

ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс предложил развивать туристические программы для малых народностей, проживающих в США и России, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил, выступая на 24-м ежегодном заседании Российско-американского тихоокеанского партнерства в Хабаровске в среду.

"Предлагаю подумать российской стороне, почему все меньше малых народов из США пользуются свободными визами для визитов в Россию. У нас есть такой спрос на берегах Берингова пролива. Предлагаю моим российским коллегам усилить взаимодействие граждан по обе стороны через побратимские программы", - сказал Кийс.

Он отметил, что видит возможность для совместной работы российских и американских компаний не только в туризме, но и в сфере торговли, транспорта, строительства взлетно-посадочных полос, дорог, в частности на Дальнем Востоке.

"На Аляске мы связываем дорогами города и поселки, у нас есть новые технологии, позволяющие строить дороги в холодном климате и обслуживать их. Я бы пригласил Россию рассмотреть возможности, позволить американским компаниям участвовать в контрактах в качестве подрядчиков и субподрядчиков", - сказал Кийс.

В Хабаровске 26 и 27 июня проходит 24-е ежегодное заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства. Делегации России и США в течение двух дней обсудят вопросы взаимодействия в сфере энергетики, туризма, торговли, науки и образования между регионами Дальнего Востока РФ и западного побережья США.