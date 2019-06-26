Глава ФЭИ: первая АЭС до сих пор остается уникальным исследовательским объектом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первая в мире промышленная атомная станция в Обнинске (Первая АЭС), пуск которой состоялся 26 июня 1954 года, до сих пор остается уникальным исследовательским объектом, на котором отрабатываются новые технологии, заявил ТАСС генеральный директор ведущего атомного научного центра Росатома АО "ГНЦ РФ - ФЭИ" (г. Обнинск) Андрей Говердовский.

"Первая АЭС сыграла свою ключевую роль в развитии атомной науки. В ходе ее эксплуатации отрабатывались технологии будущих атомных станций, системы для развития большой ядерной энергетики, в том числе в области топлива. И сегодня в процессе вывода российскими специалистами Обнинской АЭС из эксплуатации накапливается уникальный научно-технологический опыт", - сказал он.

Первая в мире АЭС расположена на территории ФЭИ. Поле 48 лет успешной работы ее реактор 29 апреля 2002 год был заглушен. В настоящее время АЭС выводится из эксплуатации.

"Роль Первой АЭС заключается в том, что всему человечеству было показано: атомная энергия может использоваться в мирных целях, и что человек способен обуздать ядерные силы себе на службу. После включения в работу Обнинской АЭС атомные станции стали строиться по всему миру, сегодня на планете эксплуатируются сотни ядерных энергоблоков", - сказал Говердовский.

26 июня в Обнинске пройдут торжественные мероприятия, посвященные 65-летнему юбилею атомной энергетики и пуску Первой в мире АЭС.

Руководители Росатома, Российской академии наук, Международного агентства по атомной энергии, ведущие российские и мировые ученые-атомщики примут участие в научно-технической конференции "История, традиции, опыт, знания и кадры атомной энергетики как ресурсы развития в XXI веке", которая состоится в обнинском Доме ученых.