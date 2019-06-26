"Ъ": регионы с высокой неформальной занятостью могут добавить к спецрежиму для самозанятых

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ разработало предложение по расширению эксперимента о налогообложении самозанятых за счет включения в него регионов с высоким уровнем работников в неформальном секторе экономики. Оно может затронуть с 2020 года южные регионы страны - Дагестан, Чечню, Крым, сообщает в среду газета " Коммерсантъ ", которая ознакомилась с проектом ответа Минфина на запрос правительства о будущем эксперимента.

"Эксперимент по введению НПД (налог на профессиональный доход - прим. ТАСС), стартовавший с начала года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, уже в следующем году может быть расширен на ряд территорий с высоким уровнем работников, занятых в сером секторе экономики", - пишет издание.

Документ, подготовленный Минфином, был отправлен на согласование в Минэкономики 24 июня. Министерство, совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС), рассмотрело вопрос о расширении эксперимента с 1 января 2020 года.

"В качестве критериев отбора субъектов для их включения в эксперимент следует учитывать долю населения в возрасте 15-72 лет, занятого на основной работе в неформальном секторе экономики, и самостоятельно занятых в общей численности занятого населения по субъектам в процентах", - говорится в предложении Минфина.

По данным Росстата, которые приводит издание, высокий уровень работников в неформальном секторе экономики приходится на Чечню (63,9%), Дагестан (55%), Ингушетию (49,2%), Кабардино-Балкарскую республику (41,3%), Северную Осетию-Аланию (37%), Крым (34,8%), Алтай (34%), Севастополь (32%) и прочие. Кроме того, говорится о необходимости включения в эксперимент территорий Крайнего Севера, Забайкальского края, где показатель неформальной занятости составляет 22,9%, и Тувы (26,9%).

В проекте письма Минфина также отмечено, что рост расходов на администрирование НПД в случае расширения эксперимента потребует дополнительного финансирования ФНС. В пресс-службе Минфина подтвердили "Коммерсанту", что "сейчас идет проработка предложений о расширении со следующего года перечня регионов-участников эксперимента по введению льготного налогового режима НПД", однако отметили, что "говорить о конкретных расчетах, финансировании пока преждевременно". В свою очередь, в письме ФНС в Минфин по теме расширения эксперимента говорится о возможном распространении действия НПД на всей территории РФ.

По данным ФНС, количество зарегистрированных в России в качестве самозанятых с начала действия специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" уже превысило 114 тыс. человек. Наиболее популярными видами деятельности самозанятых стали перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

О налоговом режиме

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.