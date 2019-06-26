Huawei создаст на Хайнане центр технологий интернета вещей

ХАЙКОУ /Китай/, 26 июня. /ТАСС/. Телекоммуникационная компания Huawei создаст в уезде Линьшуй в южной китайской провинции Хайнань центр развития технологий интернета вещей. Об этом было объявлено на отраслевом форуме "Линьшуй-Huawei", который состоялся 23 июня в Линьшуй-Лийском автономном уезде на территории международного индустриального парка, пишет газета "Хайнань жибао".

Инновационный центр создаст необходимую базу для развития технологий интернета вещей в данном регионе. Академией наук Китая на форуме были представлены перспективы дальнейшего развития в стране индустрии интернета вещей и технологий связи 5G, крупнейшим разработчиком которых как раз выступает компания Huawei.

Присутствовавший на форуме представитель компании рассказал о планах компании создать с применением собственных технологий 5G в данном уезде провинции Хайнань инновационный хаб интернета вещей, на базе которого должен быть сформирован некий технологический стандарт развития данной индустрии.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства и смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Компания входит в число мировых лидеров по разработке технологий, необходимых для развертывания связи пятого поколения.

За 2018 год Huawei продала 206 млн смартфонов под брендами Huawei и Honor. Этот показатель позволил ей войти в тройку мировых лидеров наряду с Samsung и Apple. На конец прошлого года в мире было установлено около 500 тыс. базовых станций сотовой связи, произведенных компанией Huawei, из них более 40 тыс. - станции 5G.

Компания уже потратила на исследования и разработки десятки миллиардов долларов, что позволило ей стать обладателем одного из крупнейших патентных портфелей в мире - 87 805 патентов на конец 2018 года.