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Курс биткойна превысил $12 тыс.

В последний раз курс биткойна преодолевал эту отметку в январе 2018 года
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 10,95% и по состоянию на 8:00 мск достиг $12446,36 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. В последний раз биткойн был дороже $12 тыс. в январе 2018 года.

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Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, в среду превысила $221,3 млрд.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая 2019 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыты".

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