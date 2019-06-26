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"Ъ": совладелец группы iMars инвестирует в новый маркетплейс

По данным "Коммерсанта", на разработку платформы, маркетинг и наем сотрудников потребуется не менее 150 млн рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. ООО "Спутник", основанное совладельцем коммуникационной группы iMars Евгением Соболевым и ее президентом Владимиром Ступниковым, займется запуском и развитием одноименного маркетплейса, сообщает газета "Коммерсантъ".

Объем инвестиций сторонами не раскрывается. По словам источника издания, на разработку платформы, маркетинг и наем сотрудников потребуется не менее 150 млн рублей.

Аудитория, на которую ориентирован проект, - потребители из регионов, не доверяющие иностранным площадкам, отмечают в компании. Сперва планируется привлекать компании из Китая и Юго-Восточной Азии, затем из Европы и России.

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