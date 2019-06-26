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РБК: реализация социальных инициатив из послания Путина потребует более 1 трлн рублей

Издание сообщает, что из этой суммы почти 370 млрд рублей за четыре года направят на социальные доплаты к пенсии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Реализация социальных инициатив, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребует в период с 2019 по 2022 год свыше 1 трлн рублей. Об этом в среду пишет портал РБК, ознакомившийся с методическими указаниями Минфина по распределению бюджетных ассигнований.

"На дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья, что было обещано президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию этого года, за четыре года, с 2019-го по 2022-й, потратят свыше 1 трлн рублей, или 1% годового ВВП страны", - говорится в публикации.

По информации издания, больше всего средств - почти 370 млрд рублей - за четыре года направят на социальные доплаты к пенсии. На выплаты в связи с рождением первого и второго детей за указанный период планируется потратить 286 млрд рублей На субсидирование процентной ставки по ипотеке до 6% семьям с двумя и более детьми направят 53,6 млрд рублей за четыре года, а дополнительные субсидии "Дом.РФ" на погашение затрат на ипотеку семьям с детьми составят 93,8 млрд рублей.

Кроме того, на увеличение ежемесячных пособий по уходу за ребенком-инвалидом с 2019 по 2022 год выделяется 197,3 млрд рублей. На софинансирование расходов регионов на соцконтракты с 2020 года направят 21 млрд рублей, а отмена возрастного ценза в программе "Земский доктор" потребует 23,3 млрд рублей, пишет РБК.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что реализация задач из послания Путина потребует около 900 млрд рублей до 2024 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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