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Путин принимает участие в заседании Госсовета в Кремле. Видеотрансляция

Тема мероприятия - развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле заседание Государственного совета. Как сообщила пресс-служба главы государства, темой мероприятия станет развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения.

С докладами выступят глава Бурятии Алексей Цыденов, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению "Транспорт", а также министр транспорта Евгений Дитрих, глава МВД Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

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Путин, Владимир ВладимировичСтаровойт, Роман ВладимировичКолокольцев, Владимир АлександровичРоссияДитрих, Евгений ИвановичЦыденов, Алексей Самбуевич
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