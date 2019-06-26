Путин принимает участие в заседании Госсовета в Кремле. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле заседание Государственного совета. Как сообщила пресс-служба главы государства, темой мероприятия станет развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения.

С докладами выступят глава Бурятии Алексей Цыденов, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению "Транспорт", а также министр транспорта Евгений Дитрих, глава МВД Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Курской области Роман Старовойт.