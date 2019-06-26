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Отставки и назначения

Экс-глава "Росгеологии" Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Как сообщили в банке, он будет курировать направление развития сырьевых активов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка.

"В банке он будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки. Панов имеет существенный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере в "Газпроме" и "Норильском никеле", а также во главе "Росгеологии"", - сообщил представитель пресс-службы банка.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала из-за некорректного поведения бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга. На этом фоне Минприроды России провело проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга, которая, впрочем, не выявила серьезных нарушений.

Позже в компании сменился генеральный директор - с 1 апреля место Романа Панова занял бывший замминистра экономического развития и экс-глава ВЭБ Сергей Горьков.

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