Экс-глава "Росгеологии" Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка.

"В банке он будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки. Панов имеет существенный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере в "Газпроме" и "Норильском никеле", а также во главе "Росгеологии"", - сообщил представитель пресс-службы банка.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала из-за некорректного поведения бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга. На этом фоне Минприроды России провело проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга, которая, впрочем, не выявила серьезных нарушений.

Позже в компании сменился генеральный директор - с 1 апреля место Романа Панова занял бывший замминистра экономического развития и экс-глава ВЭБ Сергей Горьков.